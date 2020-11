Ne vous attendez pas à voir passer en rue les équipes de l’intercommunale Hygea, ce mercredi. Le 11 novembre était un jour férié, les collectes en porte-à-porte seront en effet décalées et les recyparcs fermés aux citoyens. Ils rouvriront leurs portes le jeudi 12 novembre de 9h à 17h.

Les collectes habituellement prévues le mercredi auront lieu le jeudi 12 novembre :

·Ordures ménagères uniquement : La Louvière zone 5, Mons zone 4 (Ghlin et Mons), Morlanwelz et Quaregnon.

·Ordures ménagères + PMC/papiers-cartons : Mons zone 1 (Cuesmes, Flénu, Jemappes et Mons) et Le Roeulx.

·Sacs de déchets organiques + PMC : Estinnes zone 1 (Estinnes-au-Mont, Estinnes-au-Val, Vellerei-le-Sec, Chaussée Brunehault (Haulchin)).

·Sacs de déchets organiques + PMC + papiers/cartons : Estinnes zone 2 (Haulchin, Fauroeulx, Vellereilles-Lez-Brayeux, Peissant, Rouveroy, Croix Rouveroy).

Les collectes habituellement prévues le jeudi auront lieu le vendredi 13 novembre :

Ordures ménagères uniquement : Colfontaine, Quévy et Soignies.

Ordures ménagères + PMC/papiers-cartons : Frameries.

PMC/papiers-cartons uniquement : La Louvière zone 4.

Sacs de déchets organiques : Seneffe zone 2 (Familleureux, Seneffe, Petit-Roeulx).

Les collectes habituellement prévues le vendredi auront lieu le samedi 14 novembre :

Ordures ménagères : Binche zone 2 (Binche, Peronnes, Waudrez), Honnelles.

Ordures ménagères + PMC/papiers-cartons : Binche zone 1 (Bray, Buvrinnes, Epinois, Leval et Ressaix) et Boussu.

PMC/papiers-cartons : Hensies

Sacs de déchets organiques : Seneffe zone 3 (Arquennes, Feluy)

Pour rappel, les collectes en porte-à-porte des déchets commencent très tôt le matin, à partir de 5h30. Il est conseillé de sortir les sacs la veille à partir de 18h00.

Pour Mons intramuros 1, les collectes vespérales des ordures ménagères et des PMC/papiers-cartons prévues le lundi 9 novembre et le jeudi 12 novembre à partir de 19h auront bien lieu comme le prévoit le calendrier de collecte. Grand Place, ilôt de la Grand Place ainsi que les rues de la Coupe et du Miroir : collecte intramuros, passage le lundi 9 et le jeudi 12 novembre après minuit.

Pour La Louvière Hypercentre, la collecte vespérale des ordures ménagères prévues le 12 novembre aura bien lieu à partir de 19h.

Pour tout renseignement complémentaire, les citoyens peuvent contacter Hygea au 065/87.90.90 ou via email : hygea@hygea.be.