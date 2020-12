Elle était annoncée et même redoutée. Ce dimanche, la tempête Bella a apporté pluie, neige et vent sur l’ensemble de la Belgique, provoquant au passage de nombreux dégâts. Chez nous, à l’heure d’écrire ces lignes, ces dégâts étaient heureusement restés purement matériels et aucune victime n’était à déplorer.

Très tôt ce dimanche matin, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre ont été sollicités de toute part. "Le téléphone n’arrête pas de sonner, on enchaine les interventions", nous confirmait l’un d’eux en milieu de matinée. Rien de vraiment surprenant lorsque les rafales ont atteint par endroits les 100 kilomètres/heure…

© D.R.

À Soignies, Bella a eu raison du majestueux sapin de Noël qui trônait sur la place Verte. "La tempête Bella aura mis à terre notre magnifique sapin. Heureusement, plus de peur que de mal ! Merci aux ouvriers de la Ville de Soignies pour leur réactivité", commentait la bourgmestre, Fabienne Winckel (PS). "Merci aussi aux pompiers pour leurs interventions depuis ce matin. Ils intervenaient en même temps pour un problème chez un particulier."

Les illuminations installées sur le rond-point des Archers, à Soignies toujours, ont-elles aussi été victimes des bourrasques. Du nom « Soignies » ne restaient debout que les lettres « NIE ». Dans la région du Centre toujours, quelques coupures de courant ont dû être constatées mais les services d’ORES, gestionnaire du réseau, étaient eux aussi sur la brèche ce dimanche. À Chapelle-lez-Herlaimont, un trampoline s’est retrouvé dans un jardin voisin.

© D.R.

Dans la région de Mons-Borinage aussi, les pompiers étaient à pied d’œuvre. Sur la route de Ghlin, un arbre entravait la circulation tandis qu’à la rue de Douvrain, à Ghlin toujours, c’est un câble de télédistribution qui se balançait au milieu de la chaussée. "Nous sommes fortement sollicités mais heureusement, il n’y a rien de grave. Ce sont des tronçonnages, des câbles arrachés, des toitures à bâcher,…", relativisaient les pompiers en caserne.

Par mesure de sécurité, les parcs et lieux publics avaient, dans la majorité des cas, étaient fermés au public. Les jardins d'Hiver, sur la place de Mons, étaient par exemple inaccessibles au public ce dimanche, "sécurité oblige."

Que ce soit à La Louvière, à Mons, à Quiévrain ou encore à Soignies, ce sont plusieurs dizaines d’intervention qui ont été comptabilisées avant que la situation ne devienne plus calme en fin d’après-midi.