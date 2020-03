La réunion des bourgmestres convoquée par le gouverneur du Hainaut n'aura pas permis d'avoir une communication harmonieuse.

Ce jeudi, le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq, réunissait les bourgmestres de la Province pour mettre en place des mesures visant à endiguer la propagation du coronavirus. "La réunion a été animée", commentera le gouverneur, tout en euphémisme.

De sources sûres, elle a été franchement houleuse. C’est qu’en première ligne sur le terrain, les mayeurs supportent les affres de la tuyauterie institutionnelle et font les frais d’un manque de coordination. Ainsi, le gouvernement fédéral avait mardi recommandé d’interdire les rassemblements intérieurs de plus de 1000 personnes, laissant aux bourgmestres l’appréciation d’appliquer la mesure ou pas. Le flou artistique a fait grincer des dents.

La réunion des mayeurs convoquée ce jeudi par le gouverneur aurait pourtant permis de rattraper la sauce. Mais l’occasion d’apporter une coordination précise et rassurante a été manquée. La conférence de presse organisée dans la foulée de la conférence des bourgmestres était ainsi particulièrement évasive. Les médias étaient présents en nombre au palais provincial. Une annonce forte était attendue. Finalement, le gouverneur a déclaré que des mesures plus fermes seront prises. Lesquelles ? Une annonce sera faite à 17 heures. L’idée d’une nouvelle conférence de presse est même évoquée. De l’avis général des journalistes présents et déçus, un communiqué suffira. Heureusement, car le communiqué n’arrivera finalement pas. À 17 heures, la Province a finalement renvoyé aux mesures que le gouvernement doit encore annoncer. Une nouvelle conférence de presse n’aurait servi à rien.

Entre-temps, c’est la Ville de La Louvière puis celle de Mons qui a pris le crachoir pour annoncer des mesures de restriction. On apprenait ainsi que le Laetare est reporté. Quid des carnavals dans les autres communes ? Les annonces sont tombées en cours d’après-midi, çà et là, dissipant au compte-gouttes les interrogations, nombreuses, de la population. Chacun y allant de sa communication pour montrer que les choses étaient bien prises en main. Mais trop de communication tue la communication. Le manque de coordination était à juste titre décrié par nos bourgmestres. C’est finalement la cacophonie qui lui a donné écho.