Le gouvernement wallon a décidé de couper le subside de deux millions d'euros qui était octroyé aux zones de police locale pour le service d'aide aux victimes. En théorie, c'est le fédéral qui devait prendre ce financement à charge. Mais en pratique, on sait que ce n'est pas parce que la Région se retire que l'État va assumer. Au grand dam du député John Beugnies (PTB). En commission parlementaire, le Montois n'a pas hésité à dire tout le mal qu'il pensait de cette mesure.

"Si la Région wallonne ne paie plus et qu'aucune décision fédérale n'est prise, ce sont les communes qui vont devoir prendre en charge ces deux millions d'euros. Elles devront économiser ailleurs ou diminuer l'aide aux victimes. Les statistiques montrent que ce service est pourtant bien nécessaire", souligne John Beugnies. Et le député Benoît Dispa d'ajouter à l'encontre du ministre des Pouvoirs locaux: "Pour récupérer deux millions d'euros, vous tournez le dos aux victimes et à leurs familles."