Après les étoiles du Guide Michelin, c'est la Wallonie qui distribue ses fleurs. Chaque année en effet, le concours "Wallonie en Fleurs" récompense les collectivités pour leurs efforts visant à améliorer le cadre de vie, à développer l'économie locale et à renforcer l'attractivité touristique tout en veillant à l'environnement et à la préservation du lien social.

Les lauréats de l'édition 2020 sont désormais connus. Plusieurs communes de la région Mons-Centre se sont illustrées. Frameries et le Roeulx décrochent ainsi le label deux fleurs pour leur première participation. Braine-le-Comte obtient une fleur de son côté.

Dans la région du Borinage, Frameries était la seule à participer. La commune a mis en avant les aménagements fleuris que les agents communaux ont réalisés un peu partout sur le territoire ainsi qu'à l'Hôtel de Ville. Pour la biodiversité, un hôtel à insectes sous forme de code postal a également été créé. Du côté du Roeulx et de Braine-le-Comte, les villes s'étaient parées de leurs plus beaux atouts cet été, bacs et parterres de fleurs inondant les deux communes.

L'édition 2020 de "Wallonie en Fleurs" aura été quelque peu perturbée par la pandémie. La priorité était donnée cette année aux communes qui participaient pour la première fois ou qui avaient un label à défendre. Durant les mois de juillet et d'août, le jury du concours a visité 37 communes candidates pour leur attribuer une note sur la gestion et l'harmonie des aménagements (origine des plantes, diversité, qualité de l'entretien ...) ; sur l'esthétique (harmonie des couleurs, originalité ...) ; l'animation et la promotion de la démarche ; la stratégie de gestion communale ; les actions vers la population et les touristes ainsi que sur la bonne organisation de la visite du jury.

Les lauréats recevront des panneaux indiquant leur label, à installer aux entrées du territoire. Frameries et Le Roeulx obtiennent en outre un chèque de 750 euros, et Braine en reçoit 500, pour leurs labels respectifs.