Vols de voitures italiennes, de palettes de cigarettes ou de bières… Cette organisation touchait à tout, pourvu que ça rapporte. Mais ses activités ont pris un sérieux coup dans l'aile à la suite d'une vaste opération policière menée ce mardi 15 décembre aux petites heures du matin dans les régions de Mons et du Centre. 12 perquisitions ont été menées à La Louvière, Manage, Mons, Anderlues, Estinnes et Chapelle-lez-Herlaimont. Elles ont conduit à cinq interpellations.

Tout est parti d'un vol à la voiture bélier commis au Gold Palace de Quévy. C'était le 24 août 2020. De fil en aiguille, le flair des enquêteurs a permis de remonter les ramifications d'une organisation criminelle aux activités diverses et implantée dans toute la région. Un grand nombre de faits se sont ainsi vu relier à l'enquête: une trentaine de vols qualifiés de véhicules essentiellement des FIAT 500 à Nivelles, Mons et La Louvière dans le cadre d’un trafic organisé ; deux vols importants de palettes de cigarettes dans des entrepôts à Courcelles et Mouscron ; un vol important de palettes de canettes de bière dans un entrepôt INBev à La Louvière ; deux vols de matériel sur chantiers à Nivelles et à Braine-le-Comte ; recels multiples d’objets volés ; et très récemment, un vol d’un stock de jeux PS5 dans un entrepôt à Houdeng Garocentre la nuit du 11 au 12 décembre 2020.

Mardi, la police est donc passée à l'offensive. De nombreux services étaient mobilisés pour ce vaste coup de filet. L’opération a été menée par les services de la PJF Mons-Tournai sous la direction de Madame la Juge d’Instruction Suliane Neveu, avec l’appui des unités spéciales, des spécialistes « trafic de véhicule » de la PJF Namur et de la direction centrale DJSOC/Autocrim, des zones de police de Mons et de La Louvière, des services du Directeur Coordonnateur (DirCo) et de l’appui canin de la Police Fédérale. Au total plus d’une centaine de policiers ont été engagés.

Le butin des perquisitions est vaste: deux armes de poing (9 mm chargé et 8mm) et un fusil à pompe calibre 12 avec munitions ; une dizaine de véhicules volés ou utilisés par l’organisation; de nombreuses pièces et moteurs de voitures volées déjà dépecées ; deux engins de génie civil volés; un scooter MBK, une moto de cross, deux cadres de cyclomoteurs volés ; de l’outillage volé ou servant à commettre les faits par effraction; de nombreuses plaques d‘immatriculation volées ou liées à des véhicules volés; 4000 euros en liquide ; -une quantité d’or restant à évaluer ; un Rack de chargement et 6 radios de type talkie-walkie utilisés par les auteurs durant leurs vols ; du matériel d’effraction (utilisable sur véhicule ou sur des serrures de porte) ; du matériel spécialisé pour la culture de cannabis ; des montres de luxe ; de nombreux GSM ; une palette de verres à champagne ; une palette de seaux à champagne ; une palette de verres à apéritif…

Après auditions par la police judiciaire, quatre suspects ont été entendus par la juge d’Instruction, trois ont été placés sous mandat d’arrêt et le quatrième inculpé, mais libéré sous condition. Plusieurs aveux ont été actés. Ce 17 décembre 2020, deux nouvelles interpellations ont été effectuées. Les personnes concernées par une complicité ont été relâchées après auditions. L'affaire est loin d'être terminée. Les perquisitions et les interpellations ont encore donné du grand à moudre aux enquêteurs qui poursuivent leur travail sous la direction de la juge d'instruction Suliane Neveu en charge du dossier.