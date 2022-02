Avec la collecte sélective qui étend sa toile à travers le territoire de l'intercommunale Hygea, les déchets organiques font l'objet d'un ramassage spécifique. Et c'est une bonne raison pour se mettre au compostage, en rappelant que pour ceux qui n'ont pas de jardin, des composts publics commencent à se mettre en place.

Bonne nouvelle pour ceux qui ne savent pas comment donner une nouvelle vie à ces déchets organiques, Hygea organise des formations au compostage. Et c'est gratuit. Lors de cette séance, les participants apprendront notamment la gestion écologique des déchets de la cuisine et du jardin y compris les techniques originales de prévention des déchets organiques. Ils feront aussi connaissance avec les travailleurs du compost, leur identification et leur rôle. Ils prendront connaissance des bonnes conditions pour réussir son compost de qualité et des techniques adaptées et efficaces du compostage domestique. Enfin, les participants apprendront à valoriser le compost pour leur jardin potager et ornemental.

Pour rappel, chaque citoyen produit en moyenne près de 70 kg de déchets organiques issus de la cuisine et du jardin. Dans une famille moyenne de 4 personnes, cela représente près d’une demi-tonne par an ! Ça vaut donc bien la peine d'apprendre à valoriser ces ressources plutôt que de les envoyer valser à la poubelle.

Envie de participer? L'agenda des formations sera communiqué d'ici la fin du mois de février sur le site Internet d'Hygea ou sur la page Facebook de l'intercommunale. À noter que les participants à la formation pourront aussi s'équiper à prix coûtant d'un matériel de compostage. Hygea proposera l'achat d'un fût à compost Milko accompagné de sa tige aératrice au prix de 16,88 €.