Les problèmes de collecte s’accumulent sur la zone Hygea et exaspèrent les partenaires communaux. Le ton monte et les menaces de quitter l’intercommunale se font de plus en plus nombreuses, de Jurbise à Estinnes en passant par Seneffe ou Quaregnon. L’avenir d’Hygea est-il menacé ?

La commune de Dour est passée à l’acte et a formulé une demande officielle pour se passer des services d’Hygea. "Notre situation est plus particulière, car nous passons déjà par une société privée pour la collecte des ordures ménagères. La collecte des PMC est une obligation européenne que Fost + a déléguée à Hygea. L’intercommunale ne ramasse donc que les sacs bleus et les cartons à Dour. Et même pour ça, c’est problématique. Il y a régulièrement des rues qui sont oubliées et les Dourois peuvent voir une nette différence avec le ramassage des ordures ménagères", explique le bourgmestre Carlo Di Antonio.

Dour a donc officiellement demandé à quitter Hygea et la question va maintenant être examinée juridiquement de part et d’autre. Carlo Di Antonio estime que la situation est plus simple pour sa commune, tout en reconnaissant qu’il y a un piège pour les autres. "Si demain, toutes les communes font appel à un privé, que vont devenir les camions qui sont leur propriété ? Que vont devenir tous les ouvriers pour lesquels il y aura des préavis à payer ? Et les infrastructures comme le site d’Havré ? C’est un débat que j’entends depuis toujours."