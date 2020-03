Certains se sentent démunis alors qu'ils sont en première ligne.

Jeudi dernier, le gouverneur du Hainaut rassemblait les bourgmestres pour coordonner les mesures à prendre face à la pandémie de coronavirus. Et la réunion fut particulièrement houleuse. En première ligne sur le terrain, les mayeurs déplorent en effet un manque d'information et de coordination des tutelles. La situation ne s'est guère améliorée depuis.

"Nous devons gérer des tas de demandes. Ça va de la caissière qui n'a pas de gants au moniteur d'auto-école qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Or, nous sommes quelque peu abandonnés sur la ligne de front", déplore un bourgmestre de la région. "Pour prendre des décisions, nous prenons nos informations dans la presse. Nous ne savons même pas combien il y a de cas de coronavirus sur notre territoire."

La lasagne institutionnelle ne facilite pas les choses. Et pour certains, le gouverneur peine à jouer son rôle. "C'est vrai que la liaison entre les bourgmestres et le fédéral n'est pas optimale, mais c'est aussi le rôle du gouverneur de l'assurer. Personnellement, je ne partirais pas à la guerre s'il était à la tête des armées. Et malheureusement pour lui, il a ramassé toute la colère des mayeurs, y compris ceux qui s'excitent de trop alors qu'il faut rester serein", estime cet autre bourgmestre.

Jeudi dernier, les mayeurs exigeaient des mesures fortes du fédéral alors qu'on leur avait laissé l'appréciation d'interdire les grands rassemblements ou pas. Dans la soirée, la Première ministre annonçait une série de nouvelles dispositions. Mais pas encore de quoi tempérer la colère de nos mayeurs. "Vendredi, nous avons passé toute la journée à analyser comment appliquer les nouvelles mesures dans les structures communales et paracommunales. C'est un travail énorme. La circulaire du ministre de l'Intérieur n'est arrivée qu'en fin de journée", soupire ce mayeur. "Et elle ne nous permet pas de prendre des mesures complémentaires."

Certains estiment pourtant qu'il faudrait déjà aller plus loin et n'hésiteront pas à prendre les devants si nécessaire, quitte à braver la circulaire ministérielle. "Nous évaluerons à nouveau la situation mercredi matin. S'il n'y a pas de nouvelles mesures fédérales, nous prendrons nos dispositions."

D'autres tempèrent. "Ce n'est plus qu'une question d'heures avant que de nouvelles mesures soient annoncées", prédit ce bourgmestre-là. "Nous réglerons notre popote interne plus tard, la priorité est aux mesures de sécurité pour le moment. Et si certains estiment que le fédéral ne va pas assez vite, rien ne les empêche de passer par leur président de parti."