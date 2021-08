Elles sont fermées depuis un an et demi. Le CODECO de vendredi pourrait changer la donne.

La campagne de vaccination avance – plus de 70% de la population est au moins partiellement vaccinée – et la Belgique se déconfine. Le week-end dernier, on a même vu des milliers de personnes faire la fête sans masques ni distanciation sociale au Ronquières Festival grâce au covid safe ticket. Mais il y a pourtant un secteur qui est toujours à l'arrêt, celui des boites de nuit. Pas un chat sur les pistes de danse depuis près d'un an et demi. Autant dire que dans la région, les gérants de discothèques guettent le prochain CODECO.