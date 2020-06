Le phénomène nous vient d'Allemagne pour égayer les promenades.

Si vous aimez vous promener du côté de Binche, d'Estinnes, de La Louvière ou de Mons, vous tomberez peut-être sur de drôles de cailloux le long de votre chemin. Un phénomène né en Allemagne a en effet gagné notre région, celui des pierres voyageuses.

Le principe est simple, les promeneurs sont invités à peindre des pierres qu'ils laisseront sur leur passage au détour d'une ballade. Les prochains qui passeront par là sont invités à découvrir ces petits trésors, à les emporter puis les placer à leur tour. Ce nouveau jeu fait fureur auprès des familles qui y participent. Il égaie les ballades et entraîne de ludiques ateliers de peinture à la maison.

Sur Facebook, un groupe s'est créé où les adeptes des pierres voyageuses à Binche, La Louvière, Estinnes et Mons peuvent partager leurs trouvailles. C'est une Binchoise qui est à l'initiative, vite rejointe par d'autres amateurs.

"Un article sur les pierres baladeuses m'avait été partagé par une amie et j'ai très vite accroché", explique Nina. "Ça ne demande pas grand-chose. Quand on se balade, chacun peut ramasser une pierre, la mettre en peinture puis la redéposer quelque part. Ça voyage. Et derrière ces pierres, il y a une histoire, des petits secrets. Et finalement, ça crée des liens. Ce qui est très utile en cette période de déconfinement."

Des groupes commencent à émerger sur les réseaux sociaux. Ici, Nina a voulu restreindre le périmètre pour garder une certaine utilité. "Je sais qu'il y a un groupe pour le Hainaut, mais je trouve que c'est beaucoup trop large. Habitant Péronnes-lez-Binche, je n'ai pas l'habitude d'aller me promener à Estaimpuis par exemple. Nous nous sommes donc concentrés sur Binche et Estinnes, ainsi que La Louvière. Ensuite des amis montois se sont ajoutés, ce qui était une bonne idée, car on peut facilement faire de belles balades du côté du Bois d'Havré ou de l'abbaye de Saint-Denis notamment. Cet été, on risque de ne pas beaucoup partir en vacances. Les pierres baladeuses seront l'occasion d'égayer les promenades que nous pourrons faire dans notre région."

Pas de règles particulières à suivre pour participer, le jeu est ouvert à tous les promeneurs qui ont envie de s'amuser. Mais les membres du groupe recommandent tout de même de penser à se laver les mains après avoir manipulé ces pierres qui circulent.

