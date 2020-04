Hygea analysera la situation au jour le jour la semaine prochaine et en fonction de l’effectif disponible.

Depuis que les mesures de confinement sont en vigueur, Hygea ne collecte plus que les déchets ménagers. Les citoyens sont priés de laisser leurs sacs PMC ainsi que leurs papiers et cartons à la maison. Mais exceptionnellement, une collecte des PMC sera organisée ce lundi dans les communes pour lesquelles une collecte est prévue dans le calendrier.

Sont donc concernées, les communes de Mons (zone 2), Écaussinnes (zones 1 et 2) et Seneffe (zones 1 et 2). Cette collecte concerne uniquement les PMC. Les papiers-cartons ne seront pas collectés.

Qu'en est-il des autres communes alors, pour les autres jours? Hygea analysera la situation au jour le jour la semaine prochaine et en fonction de l’effectif disponible, l’intercommunale communiquera sur la possibilité d’organiser d’autres collectes de PMC. Les citoyens sont invités à suivre l’évolution de la situation sur le site www.hygea.be et la page Facebook de l’intercommunale.