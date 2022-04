Nombreux sont ceux qui, ce premier avril, ont regretté les températures printanières du mois de mars. Alors que les flocons de neige recouvraient la région ce vendredi, les vignerons du Domaine du Chant d’Éole, à Quévy, et du vignoble des Agaises, à Estinnes, se préparaient à affronter des températures négatives, susceptibles de provoquer des pertes plus ou moins importantes dans les vignes.

Un scénario que tous espèrent évidemment éviter grâce à différents dispositifs. "Nous testons en avant-première un nouveau système de lutte contre le gel : il s’agit d’un prototype conçu à Gand et baptisé Frolight", explique Arnaud Leroy pour le vignoble des Agaises, producteur du Ruffus. "Il s’agit en fait de câbles contenant des LED’s, qui produisent de la lumière infrarouge chauffante. On les place sur une certaine distance afin de réchauffer les bougerons et les protéger du froid."

Pour protéger une parcelle de 10 ares – sur les quelque 35 que compte le domaine –, un kilomètre de câble a dû être tiré. "C’est assez lourd à mettre en place et cela consomme énormément en termes d’électricité. Il ne serait pas possible d’imaginer couvrir la totalité du domaine mais c’est un dispositif qui doit nous permettre de gagner un ou deux degrés, ce qui peut être suffisant pour limiter les dégâts. Il vient en complément de nos tours antigel et protège les bougeons les plus éloignés de celles-ci."

Cette phase test pourrait donner lieu à quelques investissements mais à ce stade, rien n’est décidé. "On pourrait imaginer l’étendre à deux hectares environ, dans le bas du coteau et pour couvrir les coins les plus éloignés des tours mais c’est extrêmement coûteux." Du côté du domaine du Chant d’Éole, on réfléchit aussi aux solutions à privilégier pour faire face à ces périodes de gel, de plus en plus fréquentes en dehors des traditionnels Saints de glace, aussi appelés gel de printemps.

"En complément de nos tours antigel, qui seront activées ce vendredi soir et tout le week-end, nous allumerons des feux de bois un peu partout sur le domaine afin de couvrir toutes les zones et de réchauffer l’air. Il ne manquera plus que quelques guitares et des marshmallows !", plaisante Hubert Ewbank. "Tous les bourgeons ne sont pas encore sortis, nous avons donc bon espoir de pouvoir limiter au maximum les dégâts grâce aux dispositions prises par les équipes."

Toujours est-il que de possibles pertes ne sont pas exclues. "Ce qui est compliqué, c’est l’alternance de périodes printanières avec les périodes de gel car la nature est trompée. C’est un phénomène qui devient récurrent et face auquel nous devons nous armés. On réfléchit à d’autres techniques, complémentaires aux tours ou aux feux. Pourquoi pas des canons à chaleur, des fils chauffants,… Mais tout cela nécessite de lourds investissements, ce qui nous obligerait à répercuter le coût sur nos produits."

La situation n’est donc pas idéale, dans tous les cas. "D’un autre côté, nous ne pouvons pas nous permettre de subir des pertes importantes, au risque d’être en deçà des quantités habituelles." Bref, le casse-tête est total et la météo belge n’a, a priori, pas fini de compliquer la vie des vignerons.