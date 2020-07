De nombreux intrus s’immiscent encore dans le sac bleu PMC et dans les papiers-cartons au sein de la zone Hygea. En moyenne, 20% des déchets collectés via le sac PMC ne sont en réalité pas des PMC. Pour les papiers-cartons, les intrus représentent environ 4%. L’intercommunale Hygea et Fost Plus lancent donc une campagne de sensibilisation dont l’objectif est de rappeler les règles de tri des PMC et papiers-cartons.

Une opération de sensibilisation du personnel de collecte Hygea a été organisée début juillet. Mais depuis le15 juillet, la pose d’un autocollant « main rouge » sera systématique sur les sacs ou papiers-cartons/conteneurs qui comportent plus de deux intrus quels qu’ils soient (langes, pots de yaourt, barquettes en aluminium, films en plastique, boîtes à pizza souillées, sachets de chips, etc.).

L’objectif est d’informer les citoyens que le contenu de leur sac PMC ou carton n’est pas conforme aux consignes de tri. Ce dernier doit donc être rentré et retrié pour être représenté lors de la prochaine collecte. Un volet intérieur permet par ailleurs de prendre connaissance des règles de tri en vigueur et de comprendre les erreurs commises.

Malgré les multiples campagnes de sensibilisation sur le tri des PMC menées ces dernières années et les efforts des agents de collecte sur le terrain, le taux d’intrus dans les sacs PMC collectés au sein des communes de la zone Hygea reste trop élevé. Il correspond à environ 20%. Pour rappel, le sac bleu PMC est uniquement réservé aux bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques ainsi qu’aux cartons à boissons.

Les erreurs de tri des PMC sont également influencées par la mise en place du Nouveau Sac bleu qui s’installe progressivement dans les communes wallonnes. Ce sac qui permet de collecter et recycler beaucoup plus d’emballages ménagers en plastique que le sac PMC classique est en cours de déploiement.

La communication réalisée à ce sujet induit parfois en erreur les citoyens, entraînant souvent une augmentation du taux de résidus des PMC au sein des communes Hygea. Un nouveau centre de tri sera construit afin d’accueillir les déchets de ce Nouveau Sac bleu. Ce projet est en cours de développement et ce centre de tri verra le jour en 2021.

Quoiqu'il en soit, les erreurs perturbent l’ensemble de la chaîne de tri et de recyclage et provoquent une augmentation des coûts de traitement à charge des citoyens.