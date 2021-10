Depuis qu'une bienfaitrice y a créé une école gardienne et primaire à la fin du 19e siècle, les bâtiments qui accueillent aujourd'hui la Maison Folie de Mons ont connu de multiples vies. Et ce n'est pas fini. Un nouveau chapitre s'ouvre. La Ville de Mons et Mars, respectivement propriétaire et gestionnaire des lieux, ne comptent pas l'écrire tout seuls.

"L'idée est de coconstruire un lieu de vies d'un nouveau genre créateur de liens entre les citoyens, les associations, les institutions et les artistes", explique Charlotte Jacquet, directrice de la communication de Mars et impliquée dans ce nouveau projet. "Nous voulons nous inspirer du concept des tiers-lieux qui sont, entre la maison et le travail, des endroits où l'on choisit d'aller."

À première vue, on reste dans le même registre de la Maison Folie créée en 2004. Le concept avait été inauguré à Lille, capitale culturelle en 2004, pour rénover d'anciennes friches et les transformer en lieux citoyens. La grande différence ici, c'est que les acteurs de terrains vont participer à la conception du projet. Citoyens, artistes locaux, associations… Chacun aura son mot à dire.

"On ne réinvente pas la roue à la Maison Folie, mais nous voulons penser les choses différemment. Plutôt que de consulter les gens pour ensuite leur proposer des choses, nous voulons le faire avec eux pour monter un projet qui parte réellement du terrain", précise Charlotte Jacquet. Une démarche qui s'inscrit dans l'air du temps. "L'histoire des politiques culturelles est marquée par différents stades", ajoute Philippe Kauffmann de Mars. "Avant, on choisissait des spectacles, on les déposait sur un plateau et on invitait les gens à aller les voir. Après mai 68, l'idée était de faire de la culture par et pour les gens. Les citoyens décidaient et on les accompagnait. Aujourd'hui, il y a un troisième mouvement qui se dessine: on ne fait ni par ni pour, mais avec les gens. Les citoyens et les artistes se mélangent, et chacun s'enrichit de l'autre."

Concrètement, deux groupes de travail ont été mis en place pour mettre cette nouvelle Maison Folie sur les rails. Le premier, le groupe Méta, amorce le projet et suit le processus de montage en s'assurant que les intentions sont respectées. Le second groupe, les jardiniers, va organiser les forces vives autour du projet, analyser le terrain et récolter les besoins. Pour l'heure, seules les personnes ayant un lien historique avec les lieux ont embarqué. Mais les rangs devraient bientôt s'élargir pour accueillir des citoyens et d'autres acteurs de terrain.

En attendant, place à la jachère. Pour mieux cerner les activités qui permettraient de créer du lien entre les Montois, on se donne le temps de l'observation, de la consultation et de la réflexion. Les citoyens peuvent d'ores et déjà remplir un questionnaire sur le site de Mars qui permettra de mieux cerner les habitudes de sortie ou les activités préférées par exemple. Des permanences seront aussi organisées à la Maison Folie où l'on pourra prendre un café ou un sandwich tout en proposant ses idées sur un grand mur participatif. Enfin, des jattes de folie, groupes de discussion autour d'un bon café, seront organisées pour partager ses envies, ses besoins et sa vision du futur lieu.

"Nous avons de nombreuses demandes émanant des acteurs de terrain, que ce soit les écoles, les associations ou les artistes locaux. La Maison Folie est un lieu multifonctionnel qui peut répondre à tout ça et permettre de retricoter des liens qui s'étaient créés durant Mons 2015", explique Catherine Houdart, échevine de la Culture. "Les artistes locaux estiment à juste titre qu'il n'y a pas assez de structures pour eux et nous voulons y répondre", ajoute le bourgmestre Nicolas Martin. "Il y a des institutions reconnues qui existent déjà à Mons, mais il y a aussi d'autres acteurs culturels qui ont de la valeur ajoutée à apporter à la dynamique de la ville. Notre souhait est d'ouvrir un maximum les lieux culturels à Mons."