Après de longs mois de fermeture, les coiffeurs peuvent enfin rouvrir leurs portes ce samedi. Tout est prêt, les carnets de réservation sont remplis, mais les protocoles laissent quelque peu perplexes…

"Nous sommes contents de rouvrir évidemment, mais il y a tout de même un certain stress, car les mesures sont très strictes et pas toujours compréhensibles", nous confie un coiffeur de la région de Mons. "Après avoir désinfecté un siège par exemple, nous devons attendre dix minutes avant de pouvoir y asseoir quelqu’un. Mais quand je prends le train à Mons et que je descends à Braine-le-Comte, quelqu’un peut prendre ma place sans désinfection ni temps d’attente ! Nous avons l’impression qu’il y a un excès de zèle, mais bon, on va s’y plier."

Pour les barbiers, l’incompréhension est encore plus grande. Ils peuvent rouvrir leurs portes eux aussi, mais ne peuvent pas tailler de barbes. "On n’y comprend plus rien ! On peut rouvrir, mais on ne peut pas faire les barbes. Or 80 % de notre clientèle, c’est pour la coupe et la barbe. Et à partir du 1er mars, nous pourrons tailler la barbe, mais le client devra garder son masque. C’est incompréhensible", soupire Rudy, barbier à Saint-Symphorien. "Si c’est pour rouvrir dans ces conditions, il aurait peut-être fallu attendre. Nous allons tout de même rouvrir et le carnet est déjà bien rempli, mais nous sommes franchement déçus des conditions qui nous sont imposées."

Même si les conditions sont loin d’être optimales, ces métiers de contact que nous avons interrogés les préfèrent au confinement. "Depuis le mois de novembre, j’ai payé plus de 13.000 euros de charges et j’ai touché 3.500 euros d’aides. J’ai une activité en partie salariée, donc je n’ai pas pu toucher de droit passerelle. Je dois avouer que dans ces conditions, j’ai continué à travailler. Je n’avais pas d’autres choix. Je suis donc quand même content de pouvoir reprendre officiellement. Il était temps, même si ce ne sera pas facile pendant un certain temps. Je risque notamment de perdre ma clientèle française. Mais bon, c’est comme ça…"