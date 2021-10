Le covid safe ticket sera bientôt étendu aux visites dans les hôpitaux wallons. À Mons, c'est déjà une réalité.

Le temps pour les autorités de fignoler les aspects juridiques, le covid safe ticket sera bientôt obligatoire pour les visites dans tous les hôpitaux wallons et bruxellois. À Mons, le CHU Ambroise-Paré a déjà franchi le cap il y a un mois.

Pour cette maman qui vient voir quotidiennement son fils victime d'un accident de la route, la présentation d'un QR Code à l'entrée de l'hôpital ne change pas grand-chose. "Je suis vaccinée, c'est une simple formalité pour moi. Et comme je viens tous les jours, les agents de sécurité me reconnaissent et je ne dois même plus présenter mon code", explique la mère de famille. "Pour mon fils en revanche, c'est différent. Il est maintenant autorisé à voir plus de personnes."