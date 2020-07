C’est une bonne nouvelle pour la planète. La Ville de Mons sera en effet commune pilote pour la mise en place de compteurs d’eau intelligents. Une démarche qui doit permettre à la ville d’aller plus loin dans la réduction de ses consommations énergétiques et de donner l’exemple en se donnant les moyens de réduire sa consommation d’eau alors que la Belgique fait face à une pénurie en eau potable.

"Des études ont démontré qu’aujourd'hui, plus d'un tiers du parc immobilier belge présente des fuites d'eau, ce qui représente entre 10 et 60% de la consommation d'eau globale d'un propriétaire foncier. Les bâtiments publics sont, eux, potentiellement sujets à davantage de fuites à cause de l'âge et la vétusté des installations", explique Catherine Marneffe (Ecolo), échevine de l’énergie.

Ainsi, 18 bâtiments ont d’ores et déjà été sélectionnés pour l’installation de boitiers à impulsion sur les compteurs à eau de la Ville de Mons, en collaboration avec la SWDE. Ces boîtiers permettront d’avoir des informations en temps réel sur les consommations et ainsi détecter les éventuelles fuites. Les services pourront dès lors intervenir plus rapidement sur les réparations.

Concrètement, ce projet devrait permettre de réduire jusqu’à 85% la quantité de fuites sur le parc immobilier montois dès la première année, soit une réduction moyenne de 25% de la facture énergétique globale.