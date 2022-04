"Un voyage au cœur de l’humain", c’est ce que vient de vivre Saule dans le cadre de son premier stage d’écriture, organisé en Gaume au début du mois. Pour cette grande première, huit compositeurs en herbe l’avaient rejoint afin de travailler autour de l’écriture de chansons et de la composition. L’aventure s’est révélée à ce point enrichissante que l’artiste a décidé de remettre le couvert du 16 au 19 juillet. Les inscriptions pour ce second atelier sont d’ores et déjà ouvertes.

"Le premier stage est allé bien au-delà de mes espérances, tant d’un point de vue artistique qu’humain", souligne l’auteur-compositeur montois. "J’avais l’envie de proposer quelque chose d’assez inédit, dans un cadre particulier et de faire profiter d’autres personnes de mon expérience. C’est moi qui venais donner quelque chose et finalement, je suis resté scotché par ce que ces quatre jours d’échange m’ont apporté."

Au sein d’un véritable cercle de confiance, les participants se sont dévoilés. "Certains avaient déjà écrit, d’autres pas vraiment. Il y avait des profils variés mais il y avait surtout énormément de bienveillance, aucun jugement. C’était un terrain d’expérimentation. Dès le premier soir, au son d’une guitare, ils ont chanté les textes rédigés plus tôt dans la journée. C’est un modèle que l’on a conservé pour les jours suivants."

Et de poursuivre : "J’ai sincèrement été gagné par l’émotion, surtout le dernier soir. Nous avions l’impression de nous connaitre depuis des années. J’y ai aussi énormément gagné. Lorsque l’on est dans le métier, on adopte des mécanismes d’écriture, on se formate un peu à écrire pour passer en radio. La liberté éprouvée pendant le stage m’a contaminé, ça a été un vent de fraicheur que de travailler avec de jeunes plumes qui osent tout ! C’est vraiment inspirant."

Baptise Lalieu entend donc prolonger l’expérience via un second atelier, planifié en juillet prochain. "Je serai cette fois accompagné par l’un de mes musiciens. On bossera sur l’écriture et la composition et les arrangements en studio afin de tendre vers un maximum d’autonomie et aller le plus loin possible dans le processus de finalisation." Les places sont limitées à dix participants. Mieux vaut donc ne pas trainer.