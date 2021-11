Après avoir dû faire l'impasse l'an dernier, Mons Cœur en Neige est bel et bien de retour cette année, dans le respect des règles sanitaires.

Concrètement, l'accès au marché de Noël se fera sous présentation du covid safe ticket. Il y aura une entrée et une sortie. Le port du masque sera obligatoire dès 10 ans. Le respect des distanciations sociales sera de mise. La jauge des visiteurs sera également respectée. Une signalétique, un écran géant et de grandes bâches d'information rappelleront également les mesures sanitaires. Notons enfin que l'inauguration du marché de Noël prévu ce vendredi est annulée, afin de ne pas créer de grand rassemblement.

Au-delà de ces règles de circonstances, la Ville de Mons et l'asbl Mons Gestion Centre-Ville entendent bien apporter de la magie aux visiteurs. Cette année, Mons Cœur en Neige s'articulera à travers cinq pôles. Il y aura tout d'abord la Grand-Place avec la tour de Noël haute de 17m, des décorations féeriques, le village des artisans et ses 40 chalets ainsi que le sapin, roi des forêts, qui trônera sur les lieux du haut de ses 20m. Le Marché aux Herbes passera également à l'heure de Noël avec des animations et des décorations pensées pour les enfants. Ensuite, le Carré des Arts deviendra le Carré des Glaces avec une patinoire couverte de 700 m2. On y trouvera aussi des chalets horeca. Les quartiers de Messines et de la gare ne seront pas en restes avec des projections en boucle sur les façades. Enfin, des animations gratuites, un grand concours de Noël et des ouvertures dominicales les 12 et 19 décembre feront vibrer le quartier des commerçants.

"Même si l’organisation s’adapte aux circonstances et aux mesures fédérales, le fait d’avoir anticipé les décisions du gouvernement dès le début du mois d’octobre nous a permis de nous adapter très rapidement et de maintenir notre marché de Noël", indique le bourgmestre Nicolas Martin. "Il est même élargi, puisque la patinoire sera installée au Carré des Arts. Par ailleurs, la Ville poursuit ses efforts en matière de décorations de Noël, tant en ville que dans les communes fusionnées du Grand Mons. Nous espérons que les Montois apprécieront les efforts déployés par nos équipes pour leur apporter un peu de bonheur."