La page covid n'est pas encore tournée, mais 2021 ne sera assurément pas comme 2020. Preuve en est dans la Cité du Doudou, le retour de Mons Cœur en Neige est annoncé du 4 décembre au 2 janvier.

L'an dernier, le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d'année avait dû être annulé pour être remplacé par des Jardins d'Hiver. Cette fois, Mons Cœur en Neige revient, et David Jeanmotte reste aux commandes en collaboration avec l'asbl Gestion Centre-Ville. Les organisateurs promettent une programmation alléchante, avec notamment la traditionnelle patinoire et des animations déambulatoires chaque week-end. Rappelons aussi que la parade de Noël RTL reviendra le 22 décembre à Mons. Par ailleurs, les commerces devraient rester ouverts plus tard et accueillir les chalands certains dimanches.

Toutes les modalités de cette nouvelle édition de Mons Cœur en Neige seront dévoilées le 19 novembre. En attendant, le bourgmestre se réjouit déjà de pouvoir remettre le couvert. "Beaucoup de Montois nous ont fait savoir qu’ils espéraient pouvoir profiter de Mons Cœur en Neige cette année. Nous sommes donc très heureux de répondre à cette attente très forte avec une édition que nous avons conçue avec beaucoup d’ambition", indique Nicolas Martin. "Au fil des ans, notre marché de Noël s’est embelli, son programme s’est étoffé et sa réputation grandit dans toute la Wallonie. Nous avions dans un premier temps complètement revu le plan d’implantation afin d’assurer davantage de fluidité entre les différents sites, et nous continuons à renouveler nos acquisitions en matière de décorations de Noël. Tous les lieux stratégiques du Grand Mons et toutes les communes fusionnées en bénéficient progressivement. Commerçants comme visiteurs sont unanimes sur la qualité de l’événement ainsi que sur son évolution. Nous mettons tout en œuvre pour que l’ambiance, le cadre féerique et convivial soient au rendez-vous et pour que du premier jusqu’au dernier jour, la ville soit particulièrement animée."