Le géant suédois nous indique qu'il a fermé son service de commandes en ligne.

Comme tous les magasins non alimentaires du pays, ceux d'Ikea ont fermé leurs portes. Pourtant, hier, les travailleurs du géant suédois apprenaient qu'ils devaient tout de même se rendre au charbon. Une décision de l'enseigne jaune et bleu qui avait fait grincer des dents partout dans le pays chez les principaux concernés. À Mons, quelque 350 travailleurs étaient concernés. Et inquiets.

Comment en effet respecter toutes les mesures de distanciation nécessaires sur le lieu de travail? Quid des recommandations du gouvernement à rester chez soi autant que faire se peut? Comment garder les enfants?

Mardi, la décision d'Ikea a beaucoup fait réagir, si bien que les responsables de la chaine de magasins ont tenu une réunion d'urgence à l'issue de laquelle il a été décidé en soirée de fermer le service de commandes en ligne. Les travailleurs du géant suédois, à Mons comme ailleurs, peuvent donc rester confinés chez eux.