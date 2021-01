Le ministre des Travaux publics, Philippe Henry, a annoncé récemment un investissement de 23 millions d'euros pour ériger des panneaux antibruit en Wallonie, le long d'autoroutes. De quoi satisfaire nombre de riverains qui, un peu partout, réclament ce type d'installations. Mais dans le Grand Mons, il y a des dents qui grincent.

En effet, un collectif s'est formé dans les villages de Saint-Denis, Nimy et Maisières. Là-bas, on vit avec le vacarme du charroi de l'A7 en toile de fond. Des panneaux antibruit avaient pourtant été installés il y a une vingtaine d'années. Mieux, ils ont été remplacés lors des travaux de rénovation de l'autoroute. Nouveau béton, murs plus hauts, propriétés acoustiques plus performantes… Pourtant, selon les riverains, la situation est encore pire maintenant.