La Ville va également acheter une deuxième balayeuse.

Elles sont blanches ou vertes, accueillent les récipients en verre mais cachent aussi bien souvent des déchets divers derrière leurs formes généreuses. Les bulles à verre tendent cependant à disparaitre du paysage montois pour laisser place à des bulles enterrées, plus discrètes et plus écologiques puisqu'elles ont un effet dissuasif sur les dépôts sauvages.

L'an dernier, des bulles enterrées avaient déjà été installées à la rue du Moulin à Flénu, devant la piscine de Cuesmes et au cimetière d’Harmignies. Une deuxième vague est arrivée et porte sur la rue Camille Toussaint à Havré, la place Jéricho à Jemappes et le parking Saint-Fiacre à Mons.

Poursuivant ses efforts en matière de propreté, le collège communal a également décidé l'acquisition d'une nouvelle balayeuse. La première avait fait son apparition l'an dernier dans les rues de la Cité du Doudou. "Il est nécessaire d’outiller au mieux les équipes propreté qui font ce travail au quotidien. C’est pour cela que nous avons investi dans un camion balayeuse l’année passée", explique l'échevine de la Propreté, Charlotte De Jaer.

En septembre 2019, la balayeuse sortait pour la première fois nettoyer et désherber les rues montoises. Sur les trois derniers mois de l’année 2019, la machine a nettoyé 2700 km de rue notamment à Cuesmes, Harmignies, Harvengt, Mesvin, Hyon, Nouvelles, Ciply, Spiennes, Mons… En 2020, elle a déjà parcouru 3500 km malgré la période de confinement.

"Nous voulons investir encore dans ce type d’outils qui permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces", poursuit Charlotte De Jaer. "Et c’est pour cette raison qu’avec le Collège, nous avons décidé de proposer au Conseil communal l’achat d’une nouvelle balayeuse. La propreté publique, c’est un enjeu important pour tous les habitants mais aussi pour toutes les personnes qui travaillent et visitent Mons parce que personne n’aime habiter ou visiter une commune sale. Investir dans de nouveaux outils est donc essentiel."