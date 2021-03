Le soleil commence à reprendre ses droits et fait même déjà planer un parfum printanier avant l'heure. De quoi motiver les cyclistes à remonter en selle. L'an dernier, le lockdown en a poussé plus d'un à enfourcher son vélo. Cette année, les Montois pourront compter sur de nouvelles pistes cyclables pour garder de bonnes habitudes.

Cette première salve de travaux porte sur une quinzaine de voiries, les marquages sont en cours. Trois tronçons sont concernés: la connexion vers le halage à la rue Emile Limauge à Ghlin, la connexion vers le halage à la rue du Grand Large et à l’avenue de la Sapinette, la petite connexion entre la piste marquée et la piste de la Rive droite du Canal du Centre.

Le parcours qui se dessine ainsi aura peut-être un parfum familier pour certains. En effet, les nouveaux aménagements n'ont pas été décidés au hasard, mais suggérés par des usagers et différentes associations cyclistes avant d'être discutés au sein de la commission consultative du vélo. Les nouvelles pistes vont ainsi permettre de concrétiser le parcours Ghlin Express mis en place par le collectif "Tous à vélo" en partenariat avec "Pro Vélo" lors des importants travaux de la N50 à Ghlin. Reliant la place de Ghlin au centre-ville de Mons, l'itinéraire cyclable balisé et praticable dans les deux sens offre à ceux qui le souhaitent une alternative rapide et sécurisée à la voiture. Et pour encourager un maximum de monde à profiter de ce Ghlin Express, des formations pro-vélo et un accompagnement par des cyclistes chevronnés ont été proposés.

De nouveaux aménagements devraient suivre. "Offrir de nouveaux itinéraires sécurisés pour les cyclistes est aussi une manière de favoriser l’usage du vélo et donc, de décongestionner la ville aux heures de pointe", souligne le bourgmestre Nicolas Martin. "Ces nouveaux parcours ont été établis en concertation avec les citoyens et sont appelés à se développer à l’avenir."

Ces derniers temps, les initiatives encourageant l'usage du vélo se multiplient dans la Cité du Doudou. "Avec le début des travaux de prolongement du Ravel de Cuesmes à Spiennes par la Région wallonne et la piste cyclable rue Vilaine et rue des Maraichers, le printemps s’annonce cyclable", conclut l’échevine de la Mobilité, Charlotte De Jaer.