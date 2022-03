A Mons, les autorités ont pris l'habitude de proposer une multitude d'animations saisonnières pour faire revenir le chaland en centre-ville. Après Mons Cœur en Neige en décembre et janvier, voici donc le festival de printemps qui débarque pour un mois.

Du 18 mars au 18 avril, le centre-ville montois fête le printemps et propose une multitude d’événements pour petits et grands : animations déambulatoires gratuites tous les samedis de 13h à 17h, présence de métiers forains sur la Grand-Place, concerts des Harmonies Montoises à l’auditorium Abel Dubois et à l’Eglise Sainte Elisabeth, expositions et activités dans les musées dont une Chasse aux œufs de dragon, concerts de carillon, etc.

Des décorations printanières embelliront également la Grand’Place et les quartiers commerçants. L’occasion pour découvrir de jolies suspensions colorées en forme de papillons et de fleurs dans le haut de la rue de Nimy et la rue de la Coupe.

Pour redécouvrir les quartiers commerçants, les passants sont invités à participer gratuitement à la chasse aux indices « La Vitrine du Printemps » organisée par la Gestion Centre Mons et les associations de commerçants. Muni du bulletin de participation disponible à partir du 18 mars à VisitMons, dans les commerces du centre-ville ou en téléchargement via le site www.monscentreville.be, vous êtes invités à partir à la recherche d'un indice par quartier commerçant (6 au total) et à résoudre une phrase mystère.

Trois prix sont à gagner : Le premier prix réunit l’ensemble des articles munis de la pastille « La Vitrine du Printemps » exposés au 31 Grand Rue (Piétonnier), le deuxième prix est une enveloppe shopping de 350 € de chèques-cadeaux « Dragon d’Or » et le troisième prix : une enveloppe shopping de 150 € de chèques-cadeaux.

Tous les articles exposés proviennent de petites boutiques présentes en centre-ville. Il y a plus de 1500 € de cadeaux mis en jeu.