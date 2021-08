À peine débarqué dans la cité du Doudou, le service de livraisons de repas Deliveroo s’associe déjà à l’enseigne Carrefour. À partir de ce mercredi, les Montois pourront se faire livrer 1193 produits Carrefour, directement chez eux en moins de 30 minutes via l’application Deliveroo. Le service est disponible depuis le Carrefour Express de la rue d’Havré et dans un rayon de deux à trois kilomètres.

"Cette offre innovante convient à toutes les situations et à tous les portefeuilles, qu'il s'agisse d’apéro, de préparer un repas, de produits essentiels oubliés, de friandises, de vin ou de produits alimentaires de première nécessité", explique-t-on du côté du service de livraison, actif à Mons depuis le mois de mars dernier. Les commandes seront possibles tous les jours de la semaine jusqu’à 19h30.

Au total, ce sont 1193 produits des magasins Carrefour qui seront proposés aux clients de Deliveroo, notamment des plats préparés, des fruits, des légumes, de la viande, du lait, des snacks, mais aussi des produits d’entretien, ainsi que de la bière et d’autres boissons. A côté des catégories plus classiques, il sera également possible de trouver des biens de première nécessité pour les bébés ou les animaux de compagnie.

En plus du mode livraison, la vente à emporter sera également proposée : cette solution pratique et rapide permet de commander sur l'application et de récupérer ses courses en magasin, 10 minutes plus tard, sans payer de frais de livraison. "Cette annonce de collaboration vient souligner l'ambition affichée de Carrefour de continuer à se développer efficacement dans la région et de donner aux clients un accès simplifié à ses produits", précise l’enseigne française.

Deliveroo, qui travaille avec 3000 restaurants et 3000 coursiers en Belgique, a connu une croissance et une expansion rapide en matière de livraison au cours des derniers mois et souhaite poursuivre sur cette lancée. Si la collaboration avec une enseigne de magasins de proximité est très récente et innovante pour Deliveroo en Belgique, à l’étranger l’entreprise a déjà une expérience avec des grands noms tels que Monoprix et Picard en France, Carrefour et Fresco en Italie ou encore Marks & Spencers à Hong-Kong, Singapour et aux Emirats.

"Cette collaboration avec Deliveroo nous offre une nouvelle occasion de donner à nos clients un avant-goût de ce que pourrait être pour nous l'avenir des achats de proximité", souligne Arnaud Lesne, directeur Innovation & Partenariat pour Carrefour. "Être créatif et innovateur, c’est ajouter de la vie à la vie et notre essai avec Deliveroo a un énorme potentiel pour donner aux clients nouveaux et existants un plus grand choix et une plus grande flexibilité de décider quand et comment ils veulent faire leurs achats chez Carrefour."

"La livraison ultra rapide de courses a le vent en poupe, mais aujourd'hui Deliveroo est l'acteur qui a la plus large gamme et la plus grande couverture géographique en Belgique grâce à son partenariat réussi avec Carrefour", précise encore Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo. "Ce nouveau partenariat à Mons permettra de mettre la gamme de produits de Carrefour à la portée des clients en seulement 30 minutes. Nous sommes ravis de travailler avec une marque qui est appréciée des Belges, qui continue d’innover et qui répond à la demande de tous."

Pour tester le service, les clients peuvent ajouter en fin de commande le code HELLOCARREFOUR qui leur offre 10 euros de réduction à l’achat de 20 euros.