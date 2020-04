Ils sont déjà une vingtaine de volontaires pour égayer le confinement des seniors.

L'isolement est particulièrement pénible pour les résidents des maisons de repos. Particulièrement exposés au coronavirus, les seniors dans les homes sont privés de contacts avec leurs proches. Si le gouvernement fédéral a autorisé les visites dans ces institutions, la grande majorité des acteurs de terrain s'y sont opposés, estimant que les risques sanitaires étaient encore trop importants pour le moment.

Des dispositifs commencent cependant à se mettre en place pour permettre aux résidents de renouer contact avec leurs familles. À Boussu par exemple, la maison de repos Vedette a fait installer un parloir en plexiglas. À Mons, la présidente du CPAS réfléchit également à des solutions pour permettre à nouveau des visites en toute sécurité. En attendant, une solution originale a été trouvée pour permettre aux résidents des maisons de repos du CPAS de rompre la solitude du confinement.

Deux fois par semaine, des artistes vont en effet se produire sous les fenêtres des homes. "En discutant avec les agents des maisons de repos et les directions, nous nous sommes bien rendu compte que les résidents étaient isolés et que le temps leur était très long pour eux", relève Marie Meunier. "Nous avons donc eu l'idée d'organiser des petits concerts. Nous allons commencer avec la maison de repos de Bouzanton, car son architecture facilite le projet. Nous réfléchissons à une manière de le mettre en place à notre maison de repos d'Havré."

La présidente du CPAS se réjouit de voir que l'appel lancé aux artistes montois a rencontré un certain succès. "Nous avons lancé l'appel dimanche et nous avons déjà une vingtaine d'artistes qui se sont proposés", souligne Marie Meunier. "Nous avons aussi la chance d'avoir une directrice de l'académie de musique qui a collaboré et nous a mis en contact avec des musiciens. Nous avons donc une vingtaine d'artistes pour le moment, mais l'appel court toujours et nous recevons encore des propositions. Nous espérons même pouvoir continuer ce projet après la crise. Si nous pouvons tirer du positif de cette catastrophe, c'est qu'elle nous a amenés à devoir être créatifs et à mettre sur pied de nouvelles choses que nous pourrons garder après."

Le premier concert sera donné ce samedi par le frère de la présidente, l'artiste montois Arthur Meunier.