Des basses qui résonnent, des murs qui vibrent et Daddy K aux platines. Non, le Lotto Mons Expo n’a pas encore repris les festivités. Mais c’était tout comme mercredi au centre de vaccination où une journée portes ouvertes était organisée à destination des plus de 16 ans.

Daddy K, Mademoiselle Luna, Miss Sax ou encore Arthur Meunier… Plusieurs artistes se sont relayées au cours de la journée pour animer le centre de vaccination. Alice on the Roof est même venue se faire vacciner et saluer les équipes au passage. Tout en laissant un petit message vidéo pour encourager les jeunes à se faire vacciner.

"Les examens sont finis et on approche des vacances. Le centre de vaccination de Mons voulait donc organiser quelque chose à destination des jeunes pour marquer le coup", explique Lara Kotlar, porte-parole de l’Aviq. "Chaque centre a une certaine autonomie pour mettre en place des choses et à Mons, où les deux directeurs médicaux sont assez jeunes, ils ont eu l’idée de ces animations. C’est une manière originale d’inviter les jeunes à se faire vacciner. Mais c’est aussi l’occasion de remercier les équipes du centre."

En Wallonie, 75 % des plus de 18 ans ont déjà reçu une première dose. La campagne s’étend à présent aux jeunes âgés entre 16 et 18 ans. Hier en début d’après-midi au Lotto Mons Expo, un premier bilan rapportait qu’ils étaient près de 330 à avoir profité de cette journée portes ouvertes.

C’était notamment le cas de Félix, un jeune de 16 ans venu de Quaregnon. "Je n’ai pas pris rendez-vous. Ce sont mes parents qui m’ont parlé de cette journée portes ouvertes", confie l’adolescent. "J’étais un peu hésitant au début, par rapport aux effets secondaires. Mais mes parents qui sont médecins m’ont rassuré. Et je me suis dit que c’était mieux pour aider ceux qui pourraient souffrir de la maladie de participer aussi à la campagne."

Petit conseil de l’Aviq toutefois pour les jeunes qui veulent venir se faire vacciner : il ne faut pas venir le ventre vide pour éviter de tourner de l’œil.