Bientôt les vacances, mais dans les centres de vaccination, on ne lève pas le pied. La campagne bat toujours son plein et une journée portes ouvertes sera organisée le mercredi 30 juin au Lotto Mons Expo.

Les responsables du centre de vaccination montois invitent les citoyens âgés de 16 à 25 ans à venir recevoir une première dose de Pfizer. Et pour décider les plus jeunes à franchir le pas, des animations sont prévues. "Venez vous faire vacciner dans une chouette ambiance. On ne dansera pas, on boira de l'eau, mais on va profiter de dix artistes invités et d'autres surprises", annoncent les équipes du Lotto Mons Expo.

Précisons que dans le cadre de cette journée portes ouvertes, il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour venir se faire vacciner. Il suffit de se munir de sa carte d'identité, et le tour est joué.

Les centres de vaccination n'hésitent pas à faire preuve de créativité pour éviter un essoufflement de la campagne et viser un taux d'immunité collective suffisant. À la date du 27 juin, 70% de la population du Hainaut avait reçu au moins une dose de vaccin. Notre province occupe ainsi la quatrième marche du podium wallon, juste devant Liège et ses 69,6%. Les Hainuyers sont cependant derniers en ce qui concerne la proportion de la population totalement vaccinée avec 39,6%. À Mons, ce sont 44,04% de la population qui sont totalement vaccinés. Jurbise est la commune de la région où l'on compte la plus grande proportion de personnes dans ce cas, avec 54,73%. Pour l'heure, on est plus à la traîne à Quiévrain avec 36,47%.