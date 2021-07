Entre les expos du moment et les incontournables, il y a de quoi bien commencer le mois d'août.

C'est désormais une tradition, chaque premier dimanche du mois, la plupart des musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles ouvrent gratuitement leurs portes. Ceux de Mons n'échappent pas à la règle. Et pour ce premier jour du mois d'août, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent dans la capitale culturelle wallonne.

Arne Quinze tient pour le moment le haut de l'affiche au BAM. À travers la toute première grande rétrospective qui lui est consacrée, l'artiste belge connu pour ses œuvres monumentales dévoile son jardin secret. L'exposition vaut le détour et se tient jusqu'au 29 août. C'est donc la dernière occasion de la visiter gratuitement. Idem pour l'expo consacrée à Zéphir Busine, le peintre et designer montois, figure marquante du 20e siècle, dont des œuvres sont exposées à la Salle aux Piliers du BAM.

À la salle Saint-Georges sur la Grand-Place, ce sont les coulisses de la restauration du Beffroi qui livrent leurs secrets. Le chantier, long de 30 ans, a marqué l'histoire de la Cité du Doudou. Un récit passionnant dont on remonte le fil à travers des témoignages inédits, des capsules vidéos, des plans, des photos ou encore des objets.

Ils sont manifestement nombreux à l'avoir déjà visitée, mais ce premier dimanche d'août sera l'occasion de remettre le couvert voire de combler une grosse lacune. L'expo "Mons au temps de Waudru" joue les prolongations à l'Artothèque et lève un fameux voile sur la fondatrice de la cité du Doudou grâce notamment à de précieuses collections archéologiques.

Au Mons Memorial Museum, on pourra évidemment remonter le temps grâce à l'impressionnante scénographie du musée et ses nouvelles technologies. On pourra aussi en profiter pour admirer les coups d'éclat de la 14e édition de la Triennale de l'affiche politique.

On notera aussi l'exposition consacrée à Napoléon au musée Duesberg et d'autres sites incontournables comme le Silex's, le musée du Doudou ou la maison Van Gogh. Un conseil toutefois, même si l'entrée est gratuite ce dimanche, mieux vaut réserver sa place sur Visit Mons, car les places sont limitées en cette période covid.