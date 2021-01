L’ancien showroom Opel Willems, situé Boulevard Sainctelette à Mons, va enfin connaitre une seconde vie. Depuis près d’un an et demi, un vaste projet s’y développe en effet. Ce sont aujourd’hui près de 26 bureaux privatifs, complétés d’une vingtaine de postes de coworking, de cinq salles de réunion, d’espaces communs et d’espaces de détente, qui sont mis en location à destination des particuliers, indépendants et entreprises.

À la tête de ce colossal projet, Guillaume Andrieux, gérant de Skylab. "Tout a commencé à Mouscron parce que nous avions nous-mêmes besoin d’espaces", explique ce dernier. "Nous avons ensuite proposé quelques cellules à la location, le projet a grandi et nous avons même développé une galerie marchande. Nous avons ensuite cherché d’autres bâtiments de pareille ampleur ailleurs, notamment à Mons."

Le choix s’est naturellement porté sur le bâtiment du boulevard Sainctelette et ses 1400 m2 de superficie. "L’idée, c’est vraiment de repenser la manière de travailler, de profiter d’espaces communs et d’avoir des éléments « haut de gamme » que seuls, on n’aurait pas pu se permettre, en plus de profiter de différents services. Humainement, c’est vraiment une plus-value car les travailleurs créent des liens, des connexions qu’ils n’auraient pas pu créer autrement."

Au total, 16 cellules sont d’ores et déjà louées, et ce alors que les travaux ne sont pas totalement terminés. "Nous aurions espéré boucler le chantier en fin d’année 2020 mais crise oblige, nous avons pris un peu de retard. Les espaces communs devraient être totalement prêts dans dix jours, le reste aux alentours du 24 janvier." Une seconde phase suivra mais n’est pas indispensable à l’ouverture officielle des locaux.

Pour profiter de cet environnement de travail "clé sur porte" puisque toutes les cellules sont aménagées et meublées, il faudra compter un minimum de 490 euros HTVA (mais toutes charges comprises, y compris le café) et un maximum de 990 euros. "Nous ne parlons pas en termes de superficie mais de nombre de postes disponibles. Pour 490 euros, la cellule accueille quatre postes de travail." L’avantage du projet, outre son côté "social", réside par ailleurs dans le fait qu’il s’agit de contrat dit à facilités : il n’y a donc ni caution ni engagement sur la durée de location.

Notons enfin que si le projet montois est en passe d’être bouclé, Skylab planche déjà sur deux nouveaux dossiers, cette fois du côté de Tournai et de Bruxelles… Avant de peut-être, un jour, s’étendre au-delà des frontières belges.