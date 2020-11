Voilà trois ans que la bibliothèque des Comtes du Hainaut a été vidée de ses livres. Géré par une asbl privée et croulant sous les dettes, l'établissement avait dû fermer ses portes définitivement en 2017. Il occupait un bâtiment situé Place de Vannes qui pourrait bien retrouver une seconde vie.

Une demande de permis a en effet été introduite par la sprl Nurse and Co, une agence d'intérim médical et paramédical. Elle porte sur la rénovation de l'ancienne bibliothèque avec à la clé, la création de bureaux et de trois lofts. Une enquête publique a été lancée dans le cadre de cette demande de permis. Elle se clôturera le 2 décembre.