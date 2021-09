C'est une première à Mons. Une enveloppe de 135.000 euros est prévue pour financer des projets imaginés par les citoyens, pour les citoyens. 28 propositions ont été formulées dans le cadre de ce budget participatif. Un jury va maintenant les évaluer.

La lourde tâche revient à un comité d'experts spécialisés dans les thématiques du budget participatif, à savoir l'environnement, la cohésion sociale et le cadre de vie. Mais ils ne sont pas seuls. Huit citoyens tirés au sort intègrent également ce jury, avec cinq membres effectifs et trois suppléants.

Ils étaient 47 à avoir soumis leur candidature. Le tirage au sort a été confié aux mains innocentes des élus du conseil communal des enfants et des jeunes. "Afin de respecter la parité, ont été tirés au sort 4 hommes et 4 femmes dont la moitié (2 hommes et 2 femmes) a été repêchée pour faire partie du jury effectif", précise la Ville de Mons. "Les quatre noms restants ont été remis en ballotage et les enfants ont procédé à un deuxième tirage au sort pour sélectionner le cinquième membre du jury effectif, qui est une femme. Nous avons donc 3 femmes et 2 hommes pour les membres effectifs et 2 hommes et 1 femme pour les suppléants."

Et maintenant? "Le jury au complet se réunira fin octobre afin de sélectionner les meilleurs projets d’après les différents critères fixés par le règlement", poursuit la Ville de Mons. "Leur vote vaudra pour 50% du total des points. Les 50% restants étant les points résultant du grand vote populaire qui sera organisé du 6 au 27 octobre et pour lequel tous les Montois seront invités à participer, soit en ligne, soit par bulletin de vote dans différents lieux en ville."