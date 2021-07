Les vacances sont lancées. Pour certains élèves, elles rimeront nécessairement avec études, tôt ou tard. Ils sont quelques-uns en effet à avoir rencontré des difficultés durant l'année écoulée. Une année qui a été loin d'être simple avec le coronavirus. Il leur faudra donc une petite remise à niveau avant de retrouver les bancs. Les cours de remédiation sont là pour ça et à Mons, ça tombe bien, un nouveau programme ludique et gratuit est mis en place pour soutenir ces jeunes.

À la suite d'un appel à projets lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville participe en effet à l'opération "Plaisir d'apprendre". Elle cible les élèves de sixième et cinquième primaires de l'enseignement de plein exercice, tous réseaux confondus. Elle vise à lutter contre le décrochage scolaire à travers des cours de remédiation et un soutien scolaire couplés à des activités sportives et culturelles.

Concrètement, les jeunes auront trois heures de cours le matin et se changeront les idées l'après-midi. Il est notamment prévu de visiter le BAM, de faire du street basket ou encore d'aller au cinéma. Le projet fait l'objet d'un partenariat avec l'athénée royal qui mettra des locaux à disposition, avec l'asbl Monsports pour les activités sportives, mais aussi avec la Haute École en Hainaut dont des étudiants en fin de cursus encadreront les élèves participants.

"Si cette crise sanitaire a secoué le système éducatif, il nous faut maintenant déployer tous nos efforts afin que nos jeunes, ayant rencontré le plus de difficultés, soient aidés et soutenus", souligne Catherine Houdart, échevine de l'Enseignement. "C'est notre rôle et nous entendons bien le jouer pleinement. Nous avons directement saisi l'occasion de s'inscrire à cette opération lancée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Durant deux semaines, les jeunes seront ainsi encadrés par du personnel compétent pour appréhender et préparer au mieux la rentrée scolaire 2021-2022. Je tiens à ce titre à saluer la collaboration fructueuse qui s'est rapidement mise en place avec nos partenaires."

L'opération "Plaisir d'apprendre" se déroulera du 16 au 20 août et du 23 au 27 août, de 8h30 à 16h30. Rappelons-le, c'est gratuit. 36 élèves peuvent être accueillis par semaine.