Le chèque cadeau, c'est une formule redoutable pour inviter les chalands à faire leur shopping dans des commerces bien précis. Chargée de dynamiser le cœur de la Cité du Doudou, l'asbl Mons Gestion Centre-Ville l'a bien compris et y a déjà recours.

Chaque année en effet, elle organise de nombreux concours qui permettent de remporter ces fameux chèques. De quoi faire plaisir aux heureux gagnants. Mais c'est aussi l'occasion de jouer les entremetteurs entre les Montois et leurs commerces du centre-ville. En 2020, l'asbl a ainsi distribué pour 11.000 euros de chèques à l'occasion de ces différents concours.

Cette année, l'association remet le couvert, mais sous une forme quelque peu différente qui devrait faire mouche dans la Cité du Doudou. Les chèques-cadeaux deviennent les dragons d'or! Ils se déclineront sous quatre valeurs faciales différentes – 5, 10, 20 et 50 euros – et chaque valeur aura une couleur spécifique pour en faciliter l'utilisation. Notons par ailleurs que ces dragons d'or seront pourvus de différents éléments permettant de reconnaitre aisément leur véracité: sceau sec, numéro de série, cachet de la Gestion Centre-Ville, lettres en relief, etc.

Ce n'est pas encore la monnaie locale toujours en gestation à Mons. Mais selon un principe similaire, ces dragons d'or seront une invitation à pousser les portes des boutiques du centre-ville. L'asbl lance d'ailleurs un appel aux commerçants pour prendre part à l'aventure. Toutes les infos pratiques sont disponibles auprès de Mons Gestion Centre-Ville.