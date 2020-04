Un système de garderie est mis en place, notamment pour les enfants du personnel soignant.

Les cours ne sont plus assurés dans les écoles depuis que les mesures de confinement sont en place. Mais les établissements restent ouverts pour accueillir les enfants dont les parents continuent de travailler et qui n'auraient pas d'autres solutions que de les faire garder par les grands-parents.

À Mons, les écoles communales ont ainsi accueilli quelques dizaines d'élèves sur les 4.000 habituels. Ce système de garderie continuera durant les congés de printemps, car tous stages habituels sont supprimés cette année.

"Comme le prévoyait la circulaire envoyée par la ministre de l'Éducation, les établissements scolaires ont contacté les parents pour voir s'il fallait ou pas accueillir des enfants durant les congés", explique Catherine Houdart, échevine de l'Enseignement. "Il y a eu quelques demandes. L'école Achille Legrand ou celle d'Hyon par exemple restent ouvertes la première semaine. Celle du Bois de Mons deux jours seulement. Celles de Saint-Symphorien ou celle de Ghlin ouvriront quelques jours. Les écoles se sont en fait chaque fois adaptées aux demandes des parents."

À Mons, l'école des Canonniers reste ouverte tous les jours durant les congés, de 6h30 à 20h. Et pour cause, elle est dédiée à l'accueil des enfants du personnel des hôpitaux Ambroise-Paré et Saint-Joseph. Un service de garderie spécifique que la Ville a mis en place pour soulager le personnel hospitalier et qui se poursuit donc durant les congés pour une douzaine d'enfants par jour.

