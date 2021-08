Pour se rendre à l'école, il y a le bus, la voiture, le scooter, le train, le vélo ou même la trottinette. Mais il y a aussi ces deux bons vieux pieds qui accompagnent les bipèdes que nous sommes depuis la nuit des temps. Et ce moyen de locomotion a de plus en plus le vent en poupe chez les écoliers, avec notamment la multiplication des pédibus.

Mons n'échappe pas à cette vague pédestre. "Nous avons reçu un subside de 7.500 euros de la Région wallonne pour mettre en place des pédibus", indique Charlotte De Jaer, échevine de la Mobilité. "Deux écoles du centre-ville prennent part au projet, à savoir Saint-Joseph et le Sacré-Cœur. L'asbl Tous à pied a été désignée pour mettre les choses en place. Des contacts vont ainsi être pris après la rentrée avec les directions, les enseignants et les parents pour voir comment organiser ce nouveau mode de transport."

Pour rappel, les pédibus sont des groupes d'écoliers qui se rendent à l'école en rangs, encadrés par des adultes spécialement formés. Ils empruntent un itinéraire précis et passent par différents arrêts à des heures convenues pour embarquer d'autres enfants. Bref, c'est comme un petit bus, mais à pied et sur de plus courtes distances. "Ça peut être très utile pour les enfants qui habitent en centre-ville, et il y en a pas mal", ajoute Charlotte De Jaer.

La mobilité de manière générale et aux abords des écoles plus particulièrement est un enjeu de taille à Mons. Si certains établissements verront bientôt apparaître des pédibus, d'autres recevront des formations spécifiques aux piétons. Des animations seront également menées lors de la Semaine de la Mobilité en partenariat avec la police de Mons. Notons enfin que deux places "dépose-minute" vont être aménagées à proximité du square Roosevelt et de la rue des Clercs. Ces emplacements tendent à se multiplier, pour autant que la configuration du parking aux abords des écoles le permette.