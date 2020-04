L'épidémie de covid-19 rend la situation particulièrement anxiogène pour les étudiants qui préparent leurs examens.

Ce lundi, les étudiants des hautes écoles et universités seront fixés sur l’organisation de leurs examens de juin. Nombreux sont ceux qui ont vécu ces dernières semaines la boule au ventre et qui appréhendent encore la période à venir. À plus d’un titre, cette session d’examens 2020 sera exceptionnelle.

Du côté de l’UMons, l’organisation représentative des étudiants a compilé des messages transmis par ces mêmes étudiants. Des témoignages qui mettent en exergue la souffrance et l’inquiétude, la peur de l’échec ou encore la difficulté de s’accrocher et de parvenir à se plonger dans ses cours en cette période anxiogène, parfois faite de maladie et de deuil. Une réalité qui a aussi été minimisée par beaucoup, comme si les étudiants ne pouvaient être touchés par le Covid-19.

(...)