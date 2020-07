À l’instar de nombreux autres événements, les Feux de la Saint-Jean n’ont pas eu lieu cette année. Il faudra donc attendre les vendredi 25 et samedi 26 juin 2021 pour vivre une nouvelle édition de l’événement. Du moins, en vrai. Car l’organisation a décidé de choyer son public en proposant gratuitement plusieurs jeux de société 100% Feux de la Saint-Jean.

"Les ténèbres se sont abattues sur nous. Nous avons besoin de vous pour les vaincre et espérer fêter à nouveau le solstice d’été en 2021." Voilà le pitch de Ténèbres, jeu 100% montois et librement inspiré du célèbre "Les Loups-garous de Thiercelieux." Pour mener à bien leur mission, les joueurs pourront compter sur l’aide de Théa, de l’Oracle, des princesses, des gardiens de la Flamme et du public.

"Notre souhait, c’était de pouvoir faire vivre les Feux malgré l’annulation de cette édition 2020", souligne Emmanuelle Bury. "Ce jeu nous permet de les ramener au cœur des foyers montois. Il est basé sur un jeu bien connu dans le milieu du scoutisme et s’adresse à un large public. Nous avons évidemment adapté les personnes et l’intrigue."

Ce n’est pas le seul jeu développé par le comité des Feux de la Saint-Jean. Un "Dobble" adapté vient en effet d’être en ligne. Les joueurs devront cette fois retrouver les dessins identiques sur 31 cartes à imprimer et à découper. "Notre objectif, c’était de sortir un jeu par semaine jusqu’au début du mois d’août", ajoute Emmanuelle Bury. Le prochain devrait être un Cubestory.

Fin juin, c’est un jeu de piste "sur les traces des feux de la saint-Jean", soit quelque 2,5 kilomètres à parcourir en centre-ville montois, qui avait été dévoilé et fait quelques adeptes. De quoi passer le temps, entre amis ou en famille, et patienter plus agréablement jusqu’à la prochaine édition.