Les Montois ne périront pas ! Et si cette année encore, les festivités du Doudou n’auront pas lieu, les amoureux du folklore pourront malgré tout se mettre un peu dans l’ambiance. Après avoir masqué une bonne partie de la population l’an dernier, Keep Smile remet le couvert en produisant cette fois des kits autocollants à l’effigie des acteurs du Doudou.

Pour la société montoise, il n’était pas concevable de se passer une nouvelle fois de l’ambiance qui règne habituellement dans la Cité du Doudou à l’approche des festivités. "Notre objectif n’a pas changé, nous voulons que les Montois gardent le sourire, même si cette deuxième annulation est un coup dur pour tout le monde", explique Fabio Lavalle.

"On a voulu marquer le coup en proposant des stickers autocollants qui pourront décorer les vitrines du centre-ville, les fenêtres et les portes des habitants et ainsi donner l’impression de vivre un peu la ducasse, malgré les circonstances. Chaque acteur a son propre kit mais tous ont été dessinés par Mickaël Junior Dralta, qui avait remporté le concours d’affiche lancé par la ville début 2020."

Les impressions ont quant à elles été confiées à Graphic Color, entreprise basée à Obourg. "Nous voulions que ce soit un produit 100% local", précise encore Fabio Lavalle. Les illustrations seront disponibles en plusieurs formats (S, M ou L) à partir de 24,97 euros (il faudra compter 54,97 euros pour le plus grand).

"Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un nouveau coup dur pour les associations qui gravitent autour de la ducasse. Nous tenons donc à ce qu’elles bénéficient de cette initiative. Une partie des bénéfices de nos ventes seront reversées à l’asbl Saint-Georges de Mons, à la Procession du Car d’Or Asbl et aux Acteurs du Lumeçon."

À ce stade, les kits sont disponibles en commande sur le site de Keep Smile, mais Fabio Lavalle espère multiplier les points de vente. "Nous allons prendre contact avec les magasins de souvenirs, l’office du tourisme bien sûr, mais nous aimerions aussi que les commerçants intéressés d’en vendre prennent contact avec nous. Ils pourront évidemment faire un petit bénéfice sur chaque vente."

Notons encore qu’à la demande de nombreux Montois, de nouveaux masques homologués à l’effigie du Doudou ont été conçus, là encore grâce aux coups de crayon de Mickaël Junior Dralta. L’an dernier, ils s’étaient écoulés à plus de 15.000 exemplaires. Preuve que les Montois gardent leur folklore dans le cœur, même en période de crise.

CONCOURS - La DH vous fait gagner cinq kits autocollants

La Dernière Heure/Les Sports, votre quotidien préféré, vous gâte une fois encore. En collaboration avec Keep Smile, cinq kits autocollants (taille S) à l’effigie du Doudou sont à gagner. De quoi habiller vos fenêtres aux couleurs de vos acteurs favoris et vivre cette non-ducasse de la plus belle des façons.

Pour participer, rien de plus simple !

Likez la page Facebook de Keep Smile Belgium

Likez la page Facebook DH Mons

Taguez trois de vos amis sous la publication Facebook de la page DH Mons

Croisez les doigts !

La rédaction procédera au tirage au sort des heureux gagnants ce mercredi. Ceux-ci seront personnellement recontactés et invités à venir retirer prochainement leur kit autocollant au sein du Golfy et Laser Game de Mons.

Bonne chance !