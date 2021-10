Même si le réchauffement climatique appelle à se passer davantage des voitures, le parking reste un enjeu fondamental pour la mobilité, mais aussi pour le commerce et le tourisme en centre-ville. Une vérité particulièrement d'application à Mons où les voitures restent nombreuses.

En attendant le Plan communal de Mobilité qui devrait être présenté le mois prochain, le conseil communal a voté la pose de poteaux de signalisation dynamique. Savoir où l’on peut se diriger pour trouver une place de parking libre, ce sera donc bientôt possible dans la Cité du Doudou. Mons va en effet installer ces fameux panneaux dynamiques que l’on trouve déjà dans certaines grandes villes. Depuis les boulevards et autres entrées de ville, ils dirigeront vers les trois parkings couverts tout en indiquant en temps réel le nombre de places libres.

Le montant de cette installation est estimé à 99.220 euros, et c'est loin d'être un simple gadget. "Cette signalisation permettra de diriger rapidement et efficacement les voitures vers les places disponibles et donc de fluidifier le trafic tout en améliorant l'accessibilité et l'attractivité des nos parkings couverts", précise Nicolas Martin. Dans le collimateur du bourgmestre notamment, le parking de la Grand-Rue qui a fait son apparition en même temps que le magasin Primark. Il compte 250 places, mais beaucoup de monde aurait tendance à l'oublier, voire à ignorer son existence.

C'est pourtant le plus grand parking couvert du centre-ville. À côté de celui-là, il y a aussi le parking de la Grand-Place et ses 191 places. Ainsi que le parking de la Rue de la Halle qui en compte 210.