On le sait, la transition écologique et les enjeux climatiques font partie des priorités de la majorité PS-Ecolo à Mons. De nombreux travaux ont déjà été réalisés pour améliorer l’isolation et la performance énergétique des bâtiments publics. Et le collège poursuit sur sa lancée en installant des panneaux photovoltaïques sur les toits de ses écoles communales.

À Jemappes, l'école Henri Pohl tourne déjà à l'énergie solaire. Cet été, des travaux ont été effectués pour faire entrer trois autres établissements dans la danse, à savoir l’école communale du Rossignol à Mons, l’école communale de Saint-Symphorien et l’école communale des Canonniers à Mons. Ces panneaux vont permettre d’utiliser l’énergie solaire afin d’alimenter les bâtiments en électricité. Cet investissement permettra à la Ville de Mons de voir un impact très rapide sur ses factures énergétiques, tout en limitant ses émissions de gaz à effet de serre. L’électricité verte qui sera produite dans ces quatre écoles est estimée à 70 000 kWh par an.

La Ville ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Six autres écoles seront équipées dans les mois à venir: l’école communale du centre à Obourg, l’école communale de Nimy, l’école communale Victor Baudour à Havré, l’école communale d'Hyon, l’école communale du Ponton à Cuesmes et l’école communale des Arquebusiers à Mons. Au total, dix écoles seront donc pourvues d’énergie solaire, ce qui entrainera une diminution des factures énergétiques estimée à plus de 20.000 euros par an.

"Les bâtiments publics, et surtout les écoles, doivent devenir exemplaires, en diminuant drastiquement les besoins énergétiques par l’isolation, un meilleur usage et l’amélioration des performances du matériel de chauffage et d’éclairage. Les besoins énergétiques restants doivent être au maximum produits de manière renouvelable, notamment grâce au photovoltaïque", commente l'échevine Catherine Marneffe, en charge de l'Énergie et du Climat et à l'origine du projet.

Mais au-delà des performances énergétiques, l'installation des panneaux photovoltaïques sur les toits des écoles revêt également une dimension pédagogique pour l'échevine de l'Enseignement. "Notre volonté, au-delà de l’économie financière, est également de pouvoir construire, en partenariat avec les enfants, une société plus durable", indique Catherine Houdart. "Notre ambition politique est ici une nouvelle fois traduite en actes concrets. L’utilisation rationnelle de l’énergie fait partie des apprentissages exploités en classe. Cela permet de construire « l’école de demain », mais aussi d’ériger les élèves comme de véritables acteurs du changement."

Précisons enfin que les efforts de la Ville ne se concentrent pas uniquement sur les écoles. Des panneaux solaires sont également annoncés au Mons Memorial Museum, aux salles Calva de Ghlin et d'Havré ainsi que sur les bâtiments des services techniques, lesquels feront aussi l'objet de travaux de rénovation énergétique.