La ville impose des conditions d'octroi plus strictes encore que les assurances !

Mauvaise surprise pour Adrien Henriette. Le jeune Montois a décidé d’investir dans l’achat d’un vélo électrique et donc d’un cadenas, et de solliciter un coup de pouce financier auprès de la ville de Mons. Cette dernière prévoit en effet un remboursement de 20 euros à destination de toute personne ayant acquis un cadenas vélo de sécurité sur présentation de la facture d’acquisition, et propose, depuis le 1er juillet dernier, une prime égale à 20% du prix d’achat, plafonnée à 200 euros, pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.

Si le cycliste amateur espère encore pouvoir compter sur la prime liée à l’achat de son vélo électrique, il doit faire une croix sur le remboursement de son cadenas. "J’ai dépensé 90 euros pour l’achat de ce cadenas, qui est par ailleurs l’un des plus solides de la gamme ABUS. Il obtient une note de sécurité de 15/15 et est explicitement mentionné dans mon contrat d’assurance", explique Adrien Henriette. "J’étais donc confiant lorsque j’ai renvoyé tous les documents à la ville de Mons."