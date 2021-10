Ces trois dernières semaines, Mons, ville estudiantine, a vécu en grande partie au rythme des baptêmes. Une tradition dans laquelle plongent joyeusement de nombreux jeunes qui entament leurs études supérieures. Mais qui n'est pas au goût de tous.

C'est le cas de Philippe Carlier, président d'une copropriété à la place Roger de Looze où des blocs d'appartements donnent directement sur la faculté d'architecture de l'UMons et son parking. Durant les bleusailles, les lieux ont régulièrement été le théâtre d'activités et de festivités. Jusqu'à perturber la quiétude de certains résidents.

Pourtant, des dispositions sont prises pour que la cohabitation se passe au mieux. Et les appartements de la place ne regorgent pas de bouffeurs de pennes. "Nous ne sommes pas contre les baptêmes. J'ai moi-même, en mon temps, été baptisé", explique Philippe Carlier. "Nous avons par ailleurs reçu un petit communiqué du comité des fêtes de la faculté d'architecture pour nous avertir qu'il y aurait des festivités durant trois semaines, que les organisateurs seront toujours sur place pour veiller au bon déroulement des événements et que l'on pouvait les contacter en cas de problème. Mais entre la théorie et la pratique…"

Le riverain relève toute une série de problèmes qui ont empoisonné ces dernières semaines. "Les festivités devaient se dérouler entre 17h30 et 22h. Or, ça commençait bien souvent dès midi. Et elles se sont terminées à plusieurs reprises à 22h30, voire plus tard. Ça dérange tant ceux qui sont en télétravail la journée que ceux qui doivent dormir le soir pour aller bosser le lendemain", poursuit le président de la copropriété. "J'ai contacté les responsables du cercle, ils m'ont répondu que c'était d'autres cercles. J'ai également contacté les autorités de l'UMons. Elles m'ont expliqué qu'il y avait une charte pour encadrer les baptêmes. Mais qu'elles ne pouvaient pas interdire des rassemblements estudiantins en dehors des campus et qu'après 22h, je pouvais appeler la police. Nous avons l'impression de prêcher dans le désert. Il y a des étudiants tellement bourrés qui ne savent plus où ils sont et qui urinent sur nos façades. Depuis nos fenêtres, on voit des choses que des enfants ne devraient pas voir. Et du côté de l'université, on nous rétorque qu'en venant vivre à côté d'une faculté, on devait savoir à quoi s'attendre. Quant à la charte, on peut y lire que les humiliations et l'alcool sont interdits durant les baptêmes. On se demande si ceux qui ont pondu ce texte viennent voir ce qui se passe sur le terrain."

À l'UMons, on compatit, sans prétendre aux miracles. "Nous avons effectué des contrôles sur place et sensibilisé les cercles estudiantins. Sur nos campus, les choses se passent bien. Mais nous ne pouvons pas réglementer ce que peuvent faire des groupes d'étudiants aux abords des campus quand les festivités sont terminées", explique Marc Labie, vice-recteur de l'UMons. "Je comprends la frustration de certains riverains. Mais il ne faut pas surestimer le pouvoir des autorités universitaires.

Finalement, cette histoire soulève une fois de plus le manque de salle de fêtes pour les étudiants, alors que l'UMons et plusieurs hautes écoles sont complètement imbriquées dans la ville. Ce qui implique de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients. Cette fameuse salle, on en parle depuis bien longtemps. Mais elle n'a pas encore vu le jour. "La nouvelle équipe à la tête de l'UMons réfléchit à cette problématique très sérieusement", poursuit Marc Labie. "Plusieurs scénarios sont possibles. Quand le projet aboutira, il y aura évidemment des effets positifs. Mais ça ne résoudra pas tout pour autant. Nous sommes dans une ville de taille moyenne, avec une population estudiantine qui grandit et qui représente une proportion non négligeable. Rien que pour l'UMons, ce sont 10.000 étudiants cette année. C'est une chance, même si je comprends que cela peut représenter par moment des inconvénients pour certains riverains. Sans nier les nuisances que cela peut occasionner, il faut tout de même rappeler que la période des baptêmes dure trois semaines et ce n'est pas comme si tout un quartier avait été saccagé. Il faut pouvoir mettre les choses en perspective, même si nous comprenons la frustration des riverains."