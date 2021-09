A Mons, selon les types de documents que vous devrez obtenir auprès de l'administration, vous pourriez très bien improviser une petite promenade dans la ville. Si la marche est bonne pour la santé, la facilité n'est tout de même pas toujours au rendez-vous pour les citoyens.

Pour le fonctionnement de l'administration non plus, l'organisation n'est pas optimale. Avec des bureaux éclatés, les coûts de localisation et de fonctionnement sont plus importants et la transversalité des services est affectée. Et avec elle, leur efficacité. Comme Quaregnon ou Boussu, Mons ambitionne donc de regrouper ses services au sein d'une grande cité administrative.