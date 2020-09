Pour certains étudiants, allier études et sport relève du défi. On connait pourtant les bienfaits d’une activité physique régulière tant sur le corps que sur l’esprit. Pour les encourager à s’y (re)mettre, des sessions sportives seront très prochainement organisées par et pour les étudiants de la Haute Ecole Condorcet. Objectif affirmé : créer un site Condorcet montois "qui bouge."

"C’est parti d’une réflexion personnelle qui s’est encore intensifiée à l’issue du confinement. Les étudiants sont restés ultra-connectés, ce qui n’est pas forcément une bonne chose", explique Yasmine Béarelle, responsable de la coordination de la Commission Sportive sur l'implantation montoise. "J’ai finalement obtenu les feux verts pour mettre quelque chose en place."