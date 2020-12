Les longues soirées d’hiver et le confinement auront donné des idées à Jimmy Hendricks et Wendy Stouder. Le couple, véritablement passionné de jeux de société, a en effet décidé de partager sa passion avec le plus de monde possible. Aujourd’hui, la page Facebook Onjouakoi rassemble quelque 6500 personnes tandis que le compte Instagram du même nom rassemble plus de 5000 abonnés.

"Nous nous sommes pris d’amour pour les jeux de société il y a environ quatre ans. Nous avons transporté nos premiers jeux chez des amis pour passer de belles soirées et de fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés avec 340 jeux ! Il a fallu faire de la place dans le dressing...", explique Jimmy Stouder. "Lorsque le premier confinement a été annoncé, nous avons décidé de continuer en visioconférence, car certains jeux s’y prêtent."

Le deuxième confinement a poussé le couple montois à voir plus grand et à relancer le concept, à plus grande échelle. "Nous nous sommes rapidement rendu compte que beaucoup avaient l’envie d’occuper leur soirée en nous rejoignant. On a décidé de lancer une première soirée de télé-jeux, sans grande préparation. À notre plus grande surprise, 25 écrans étaient connectés, soit entre 40 et 50 joueurs car ils étaient souvent par deux."

Boosté par ce beau succès, les deux montois décidaient de réitérer l’expérience. "Nous avons mieux préparé les choses. Nous avons pris contact avec les auteurs et éditeurs, qui se prêtent au jeu, acceptent de nous rejoindre et d’offrir des boites. Pour eux, c’est une superbe opportunité de visibilité alors que tous les salons dans lesquels ils présentent leurs jeux ont été annulés. En une seule soirée, leur jeu est testé par 50 ou 100 personnes."

Évidemment, tous les jeux ne se prêtent pas à la visioconférence. Ceux qui sont présentés font partie de la catégorie roll and write, ce qui signifie que la partie se joue avec des dés dont le résultat implique une action, alors retranscrite sur une feuille de papier. Au fur et à mesure de la partie, la feuille se remplit et les choix se font plus restreints. Ce type de jeu permet de n’imposer aucune limite aux nombres de joueurs.

"L’enthousiasme est réel. À ce stade et puisque le couvre-feu est toujours d’actualité, nous continuerons à jouer les samedis soir, moment où chacun est chez soi, y compris les auteurs et éditeurs. Une fois que le déconfinement sera annoncé, nous verrons dans quelle mesure il sera possible de continuer." Ce samedi soir, c’est le jeu Welcome To New Las Vegas qui sera mis à l’honneur.

La DH et Onjouakoi vous gâtent !

En cette fin d’année plutôt morose, votre quotidien préféré et les organisateurs de Onjouakoi ont décidé d’animer vos longues soirées d’hiver. Trois boites de jeux sont dès à présent mises en jeu. Le concours sera clôturé ce dimanche à 20 heures. Les heureux gagnants seront tirés au sort et personnellement avertis ce lundi. Les boites seront alors envoyées par Onjouakoi via Mondial Relay.

Comment participer ? Rien de plus simple. Envoyez un e-mail à evenements.mons@dh.be avant le dimanche 13 décembre 2020 à 20 heures, en mentionnant vos coordonnées complètes (nom, prénom, téléphone, commune de résidence). Pour avoir une chance de remporter l’une des trois boites de jeux, les participants auront au préalable dû liker la page Facebook Onjouakoi ou suivre le compte Instagram Onjouakoi.

Pour quels jeux ? Une boite de Dragon Market, une boite de Century ou une boite de Nonsense.

Attention, ce concours n’est ouvert qu’aux participants résidant dans les régions de Mons-Borinage et du Centre.