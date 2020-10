En 2009, l’asbl 1Toit2Ages voyait le jour. Deux ans plus tard, une antenne s’ouvrait à Mons, ville estudiantine par excellence. Depuis, de nombreux binômes seniors-étudiants se sont formés pour vivre une expérience unique, basée sur les échanges et destinée d’une part à rompre l’isolement des personnes âgées et d’autre part à faciliter l’accès au logement pour les étudiants. Cette relation win-win séduit chaque année un peu plus.

« Nous avons actuellement entre 30 et 35 binômes formés », explique Frédérique Regout, responsable de l’antenne montoise. "La tendance reste stable même si elle est à la progression. Chaque année, nous accueillons de nouveaux seniors, d’autres quittent le projet, soit parce qu’ils décèdent, soit parce qu’ils entrent en maison de repos." En cette année particulière, l’asbl aurait pu s’attendre à voir les seniors plus frileux. Mais l’épidémie covid-19 n’a pas freiné le projet.

"Quelques-uns se sont mis en pause afin de ne pas prendre de risque mais la grande majorité est restée active. Des mesures ont bien sûr été prises pour limiter les risques de contamination et nous avons plus encore favorisé le dialogue afin que chacun puisse être rassuré et en mesure de gérer la situation d’une façon qui lui convient. Pour ces seniors, maintenir la présence d’un étudiant auprès d’eux avait également quelque chose de rassurant."