Pour la deuxième année consécutive, les Montois ne pourront pas se retrouver en masse pour leur traditionnelle ducasse. Le combat n’aura donc pas lieu, mais les acteurs ne baissent pas les armes. Expositions, évocations diffusées, les autorités ont prévu quelques animations pour fêter le Doudou autrement. Et bonne nouvelle, le concert du Doudou aura bien lieu… en virtuel.

Chaque année, près de 30 000 personnes se réunissent sur la Grand Place de Mons pour l’évènement. Organisé depuis plus de trente ans par Sud Radio, le concert se réinvente. Ce vendredi 28 mai, dès 20h, ce sont pas moins de dix artistes qui viendront interpréter plusieurs morceaux sur les ondes de Sud Radio et Sud Radio Belgique, en FM et DAB+. Vous pourrez également assister à l’émission via un live sur la page Facebook.

Et les organisateurs ne sont pas peu fiers de l’affiche proposée pour ce Doudou autrement. Le groupe incontournable de l’évènement, Mister Cover, sera une nouvelle fois présent pour reprendre un répertoire très large passant des Black Eyes Peace à ACDC. Un duo inédit poussera la chansonnette ensemble pour le plus grand plaisir de leurs fans. Sam Bosman, demi-finaliste de The Voice Belgique saison 2, avec le rappeur Ben’do devraient interpréter leur nouveau titre "If I fall", sorti il y a à peine un mois.

© D.R.

L’occasion de voir des talents de la région, comme Antoine Delie, le Baudourois qui avait fait un passage plus que remarqué dans The Voice France. Ce dernier vient de sortir son album Peter Pan, le 7 mai dernier pour lequel il a notamment fait appel à Alice on the Roof. D’autres grands artistes complètent le tableau, comme le groupe 100% belge Delta, Mady, Getch, ou encore Laura Crowe & Him et Antoine Armedan.

Concernant la programmation exacte, elle sera communiquée dans les prochains jours. L’émission donnera également la parole à des acteurs du folklore afin de faire vivre la tradition dans la Cité du Doudou. Parce qu’une fois de plus, les Montois ne périront pas !